В 2020 году в Кронштадте откроются первые объекты мегакластера «Остров фортов», который строится с реконструкцией исторических объектов. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы под председательством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, на котором была утверждена «дорожная карта» по реализации проекта.

В числе первых объектов кластера, которые начнут работу в 2020 году, — военно-патриотический детский лагерь, который планируется открыть 1 июня. На 26 июля 2020-го намечено открытие первой очереди музейно-исторического парка с Аллеей героев российского флота. Оба объекта, как и лицей на 400 мест, также строящийся в рамках проекта, планируется передать на баланс города.

В рамках создания кластера планируется формирование музейно-образовательного, рекреационно-развлекательного, делового и жилого комплексов. На территории «Острова фортов» будут построены Музей военно-морской славы, океанариум с образовательным центром, четырехзвездочный отель, многофункциональный спортивный центр, яхтенная марина, конгрессно-выставочный центр с трехзвездочным бизнес-отелем, инновационно-инженерный центр, а также два жилых квартала с собственной социальной инфраструктурой. Проектом также предусмотрено благоустройство набережной, капремонт фасадов жилых зданий Кронштадта, комплекс работ по расширению и реконструкции дорожно-уличной сети.

Проект включает реставрацию исторических объектов — фортов «Император Александр I», «Император Петр I» и «Кроншлот», входящих в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. По двум из них (форты «Петр I» и «Кроншлот») уже приняты постановления о реконструкции и выделении соответствующих средств из бюджета, ведутся проектно-изыскательные работы.