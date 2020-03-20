На заседании Правительства России 19 марта рассмотрен вопрос о распределении межбюджетных трансфертов на реализацию проектов-победителей третьего Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«Конкурс пользуется особой популярностью, - подчеркнул, выступая на заседании правительства, глава Минстроя России Владимир Якушев.- В 2020 году на конкурс было подано 300 заявок из 71 субъекта Российской Федерации. На форуме, который проходил в конце февраля в Тюмени, были названы 80 проектов-победителей из 43 регионов».

Победители конкурса распределись по четырем номинациям: исторические поселения, малые города с численностью населения до 20 тысяч человек, от 20 до 50 тысяч человек и от 50 до 100 тысяч человек. Для каждой номинации определена сумма гранта из федерального бюджета в размере от 44,5 до 90 млн рублей. Общая сумма денежных средств, которые будут перечислены в регионы на благоустройство, составит пять миллиардов рублей.

Распределение межбюджетных трансфертов регионам было поддержано Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Премьер-министр отметил, что реализация проектов позволит создать комфортные условия для жизни в малых городах и исторических поселениях страны. Кроме того, формирование комфортной городской среды будет способствовать активизации и развитию малого и среднего предпринимательства.

По словам замглавы Минстроя России Максима Егорова, министерство совместно с регионами уже ведет работу по формированию индивидуальных планов-графиков реализации проектов-победителей, направленных, в первую очередь, на качественное и своевременное выполнение работ по благоустройству.

В ближайшее время Минстрой России начнет прием заявок для участия в новом конкурсе, победители которого будут определены до 1 сентября текущего года. Призовой фонд конкурса 2021 года увеличен в два раза и составит 10 млрд рублей. Средства на реализацию проектов-победителей будут доведены до регионов уже в текущем году – таким образом, у исполнителей будет больше времени на качественное и своевременное выполнение работ.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента России и впервые состоялся в 2018 году. За три года его победителями стали 240 проектов из 69 регионов.

Одним из ключевых критериев оценки является степень вовлечения жителей на всех этапах подготовки конкурсных заявок. Общественные обсуждения, соучаствующее проектирование, проведение воркшопов позволяют выявить реальные потребности городских сообществ и создать по-настоящему востребованные общественные пространства, которые должны становиться драйверами дальнейшего развития территорий.