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Контракты

"Росэлектроника" и "Информзащита" начнут поставки систем противодействия дронам

Росэлектроника и Информзащита начнут поставки систем противодействия дронам

20 марта 2020, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕХ
Отрасль: Электротехника 

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Научно-исследовательский институт «Вектор» холдинга «Росэлектроника» и ведущий системный интегратор в области информационной безопасности компания «Информзащита» подписали соглашение о партнерстве в области поставок систем обнаружения и противодействия беспилотникам для оснащения объектов критической инфраструктуры – больниц, центров обработки данных, промышленных объектов.

Согласно документу «Информзащита» будет поставлять своим заказчикам систему обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам разработки НИИ «Вектор», которая включает в себя пассивный когерентный локационный комплекс, модуль обнаружения канала управления и модуль радиоэлектронного подавления малых БЛА.

Разработка определяет местонахождение дрона и контролирует траекторию его движения в охраняемой зоне. Оборудование способно успешно противодействовать нескольким беспилотникам и подавлять каналы их управления и навигацию на расстоянии до 20 км. Новые комплексы функционируют независимо от времени суток и погодных условий.

«Благодаря сотрудничеству с компанией «Информзащита» мы сможем обеспечить комплексную защиту от несанкционированного проникновения дронов на территорию объектов критической инфраструктуры и программно-аппаратных решений, влияющих на безопасность коммуникационных сетей», – отметил директор по коммерческой деятельности НИИ «Вектор» Андрей Сорокин.

«Прогресс иногда оборачивается новыми рисками и опасностями. Сегодня дроны все чаще применяются в преступных целях, и мы вынуждены оперативно реагировать на новые вызовы. НИИ «Вектор» существует больше века, его знаниям доверяют крупнейшие предприятия, федеральные ведомства и научные организации. Мы рады такому опытному партнеру и думаем, что благодаря нашему взаимодействию мы обеспечим нашим заказчикам полноценную защиту», – подчеркнул директор Центра промышленной безопасности НИП «Информзащита» Дмитрий Рычков.

Фото: «Росэлектроника»

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