Специалисты «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») ведут профилактические работы на воздушных линиях электропередачи с целью минимизации риска технологических нарушений, связанных с гнездованием птиц.

В частности, энергетики совершают внеплановые осмотры линий с целью выявления мест гнездования, а также устанавливают специальные птицезащитные устройства в местах наибольшего скопления птиц.

По возвращению в районы обитания птицы часто селятся на опорах линий электропередачи и в порталах подстанций открытого типа, чтобы свить там гнезда. В качестве строительного материала они используют не только сухие ветки и траву, но и вплетают обрезки проволоки, которые, попадая на провода и на неизолированные токоведущие части оборудования, могут привести к технологическим нарушениям. Кроме того, электрооборудование представляет опасность и для самих птиц. Регулярные осмотры линий электропередачи позволяют выявить новые гнезда и тем самым сократить возможный риск повреждения проводов и гибели птиц.

Важным направлением работы в области профилактики технологических нарушений в связи с гнездованием птиц является также применение самонесущего изолированного провода (СИП) на воздушных линиях 6-10 кВ. Он покрыт специальной полимерной оболочкой, которая исключает саму возможность контакта птиц с токонесущей частью провода. Безопасная и экологичная технология позволяет обеспечить надежное электроснабжение потребителей в случае налипания снега на провода или падения на них веток и деревьев. За 2019 и начало 2020 гг. электросетевая компания построила более 700 км СИП, особое внимание уделяя наиболее сложным участкам линий, находящимся в лесной зоне.