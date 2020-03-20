COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 18, 19, 20 марта, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

Застройщик апартаментов рядом с Кремлем возведет жилье в Южном Бутове

Группа "Трансстройинвест", которая строит элитные апартаменты на Софийской набережной рядом с Кремлем, может построить в коммунальной зоне "Гавриково" в московском районе Южное Бутово жилой квартал площадью около 300 тысяч квадратных метров, написала газета "Коммерсант".

По данным издания, эта компания является также застройщиком резиденции президента РФ под Ялтой, а участок под застройку в московской коммунальной зоне общей площадью 12,3 гектара принадлежит образованной ФСБ войсковой части.

Помимо жилья, в Южном Бутове планируется также построить на этом участке детский сад на 350 мест и школу для 1 тысячи учеников, добавляется в статье.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РИА Новости

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Более 30 надземных переходов через МКАД усовершенствуют
В Волгограде выберут подрядчика для благоустройства областной больницы
Инвестиции
Петербургский мегакластер
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно