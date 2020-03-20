Группа "Трансстройинвест", которая строит элитные апартаменты на Софийской набережной рядом с Кремлем, может построить в коммунальной зоне "Гавриково" в московском районе Южное Бутово жилой квартал площадью около 300 тысяч квадратных метров, написала газета "Коммерсант".

По данным издания, эта компания является также застройщиком резиденции президента РФ под Ялтой, а участок под застройку в московской коммунальной зоне общей площадью 12,3 гектара принадлежит образованной ФСБ войсковой части.

Помимо жилья, в Южном Бутове планируется также построить на этом участке детский сад на 350 мест и школу для 1 тысячи учеников, добавляется в статье.