В городе-герое объявлен аукцион для подрядных организаций. Компания-победитель создаст парковую зону на территории, прилегающей к ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» по ул. Ангарской. Благоустройство пройдет в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчикам предстоит проделать большую работу по благоустройству территории: на пешеходной зоне около трамвайных путей соберут новый остановочный павильон, уложат специальный кабель под новые осветительные опоры. Кроме того, работники подрядной организации заменят старое тротуарное покрытие на новое. Согласно конкурсной документации, на данной территории подрядчиками будет создана парковая зона. Специалистами будет высажено порядка 150 растений, таких как сербские ели, ивы, черемуха, разнообразные кустарники. Также на зеленой зоне уложат 3,5 тысяч квадратных метров газона.

В разработке проекта благоустройства зоны отдыха рядом с Областной больницей активно участвовали и сами волгоградцы. По многочисленным заявкам горожан спроектировали и несколько дополнительных проездов к медицинскому учреждению: со стороны ул. им. Рокоссовского и ул. Бурейской.

Запланировано восстановить и расширить переезд через трамвайные пути со стороны улицы Ангарской. Также для удобства пациентов больницы рядом с главным входом в медицинское учреждение оборудуют автопобильную разворотную площадку.

Задачу о приведении в порядок подъездных путей к медицинским учреждениям поставил губернатор Андрей Бочаров во время рабочих поездок в учреждения здравоохранения в начале этого года. Всего в 2020 году благоустроят 6 общественных зон в разных районах города на Волге.

В последнее время городская администрация обращает особое внимание на благоустройство общественных территорий. После обновления рекреационные и парковые зоны города буквально притягивают жителей и гостей Волгограда. Напомним, в 2019 году обновили семь обшественных зон. Среди них и териитория по улице Казахской, близ больницы скорой медицинской помощи № 7. в текущем году планируется привести в порядок еще 8 общественных пространств. Благоустройство пройдет в рамках реализации федерального проекта. За последние 5 лет муниципальные власти самостоятельно и с привлечением средств федерального бюджета восстановили 36 парковых и общественных пространств, благоустроили около 180 дворовых территорий.