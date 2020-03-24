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Модернизация

Началась замена изоляции на семи магистральных подстанциях Челябинской области

Началась замена изоляции на семи магистральных подстанциях Челябинской области

24 марта 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Работы проводятся на магистральных подстанциях «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») Челябинской области, в числе которых крупные питающие центры 500 кВ «Козырево», «Кропачево» и «Магнитогорская». В рамках проекта будет заменено 612 единиц опорно-стержневой изоляции на коммутационном оборудовании объектов.

На сегодняшний день завершены работы на подстанции 500 кВ «Шагол». Проведена замена 96 изоляторов на двух линейных разъединителях линии электропередачи 500 кВ «Шагол –  Челябинская». Установлены новые высокопрочные изоляторы российского производства,  устойчивые к резким перепадам температуры. Это позволит обеспечить максимальную безопасность при проведении работ по обслуживанию высоковольтного оборудования, а также минимизирует вероятность возникновения технологических нарушений с отключением потребителей.

Опорно-стержневые изоляторы обеспечивают крепление и изоляцию токоведущих элементов в электроустановках.

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