Работы проводятся на магистральных подстанциях «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») Челябинской области, в числе которых крупные питающие центры 500 кВ «Козырево», «Кропачево» и «Магнитогорская». В рамках проекта будет заменено 612 единиц опорно-стержневой изоляции на коммутационном оборудовании объектов.

На сегодняшний день завершены работы на подстанции 500 кВ «Шагол». Проведена замена 96 изоляторов на двух линейных разъединителях линии электропередачи 500 кВ «Шагол – Челябинская». Установлены новые высокопрочные изоляторы российского производства, устойчивые к резким перепадам температуры. Это позволит обеспечить максимальную безопасность при проведении работ по обслуживанию высоковольтного оборудования, а также минимизирует вероятность возникновения технологических нарушений с отключением потребителей.

Опорно-стержневые изоляторы обеспечивают крепление и изоляцию токоведущих элементов в электроустановках.