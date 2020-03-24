"СтройСвет" начинает строительство бизнес-парка "Шушары"

«СтройСвет» начинает реализацию бизнес-парка «Шушары», заявленного ещё в 2007-м. На днях аффилированное ООО «Акр» получило разрешение на строительство первых объектов. Ранее инвестиции оценивались в $530 млн.

Под бизнес-парк «Шушары» отведена территория размером 18,6 га на пересечении КАД (внешняя сторона) и Московского шоссе. Инициатор задумал здесь «город в городе», где будет всё для работы и жизни: конгрессно-выставочный комплекс, бизнес-центры, гостиницы, ТРК, жильё различных категорий, физкультурно-оздоровительный комплекс и пр.

Сейчас разрешение выдано на застройку надела 1,5 га на углу Вилеровского переулка и Новгородского проспекта. По соседству (на востоке) расположены уже готовые и строящиеся жилые комплексы компании «Дальпитерстрой» и «UP-квартал Московский» ГК «ФСК», южнее – ЖК «Аэросити».

Что характерно: по регламенту участок предназначен для размещения жилых домов, а будет застраиваться объектами коммерческой недвижимости.

По данным Службы госстройнадзора Петербурга, здесь запланирован торгово-развлекательный комплекс общей площадью порядка 8000 «квадратов». В его составе предусмотрен фитнес-центр, предприятия общепита, культурно-бытовой комплекс, магазины, автосервис и пр.

Разрешение на строительство действует до осени 2023 года.

Проект многофункционального бизнес-парка «Шушары» общей площадью свыше 300 000 «квадратов» разработан ещё в 2007 году. ГК «СтройСвет» представляла его на Expo Real 2009 в Мюнхене. Но с тех пор о проекте не было слышно. На сайте компании указано, что бизнес-парк состоит из трёх составляющих международного уровня: деловой, торгово-развлекательной и жилой, объединённых единой архитектурой.

В деловой части (193 000 кв.м) предусмотрен конгрессно-выставочный центр, БЦ с гостиницей в двух высотных башнях по 25 этажей, а также отдельный отель. В досуговой части: ТРК «Транзит Шушары» (76 000 кв.м), фитнес-центр с бассейном, каток, боулинг, кинотеатр и пр. В жилой части: три категории квартир (повышенной комфортности, бизнес-класса и «люкс»), детский сад, ясли, медицинский центр, ландшафтный сад и пр.

Несколько лет назад объём инвестиций в проект оценивался в $520 млн, сроки реализации – 6–7 лет.

Компания «СройСвет» в качестве девелопера и соинвестора собиралась самостоятельно реализовать проект, хотя не исключала долевое участие других инвесторов, а также продажу проекта целиком.

Насколько изменились параметры бизнес-парка, выяснить не удалось. На запрос NSP в компании обещали ответить позже.

Компания «СтройСвет» была создана в 1996-м в качестве одного из подразделений ЗАО «ЦЭК» (Царскосельская энергетическая компания) – предприятия, занимавшегося прокладкой кабелей, а также строительством и эксплуатацией трансформаторных подстанций. Позже стала самостоятельной структурой. Выступала застройщиком коттеджных посёлков («Глинки» и «Ново-Туутари») и малоэтажных многоквартирных домов в Пушкине и Павловске. Создала благотворительный фонд по воссозданию Екатерининского собора в Царском Селе. Построила два ТРК: на пересечении улиц Ярослава Гашека и Малой Балканской, недалеко от станции метро «Купчино», и ТРК «Константиновский» в Пушкине.

По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Акр» являются Татьяна Ерошичева (34%), Игорь Милосердов (33%) и Александр Кращук (33%). Последний выступает единоличным учредителем ООО «СтройСвет», а гендиректором – Игорь Милосердов. Всего с этими фамилиями связаны 19 различных организаций.