В 2020 году на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» в Ульяновской области потратят 357,4 млн рублей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе правительства региона, уточнив, что за это время капитально отремонтируют 100 дворов и реконструируют 16 общественных пространств.



По данным пресс-службы, из общей суммы на благоустройство из госбюджета поступит 346,7 млн рублей, из регионального - 10,7 млн рублей. Эти средства распределены на семь муниципалитетов. Ульяновск получит 209,32 млн рублей, Димитровград - 81,46 млн рублей, Барыш - 19,99 млн рублей, Инза - 22,81 млн рублей, Сенгилей - 8,94 млн рублей и тд.



В ведомстве отметили, что преобразования затронут более 200 тыс. человек. Губернатор региона Сергей Морозов поручил до 1 апреля подписать все муниципальные контракты с подрядчиками на выполнение работ по благоустройству дворов, парков и скверов, чтобы завершить строительство заранее и передать объекты в пользование в теплый сезон.



Как ранее сообщала «СГ», председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил проект распределения межбюджетных трансфертов на реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.