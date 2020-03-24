Компания «Sumitomo Electric Industries, Ltd.» разработала серию огнестойких и морозостойких кабелей специально для крупнейшего в мире завода по производству газа-бензина (GTG) в Туркменистане и доставила их на завод. Об этом сообщается на англоязычном пресс-релизе японской компании.

«Sumitomo Electric» заявляет, что новые кабели могут быть использованы даже в суровых холодных условиях до -40 градусов.

Компания получила заказ на кабели через японскую компанию «Kawasaki Heavy Industries Ltd.», одного из основных строителей завода GTG.

Согласно документу, Туркменистан расположен в юго-западной части Центральной Азии, где температура сильно зависит от сезона. Чтобы обеспечить безопасность работы GTG в таких условиях, для установки требуются огнестойкие кабели, которые можно использовать при температуре до –29 градусов. Для этого компания разработала новые кабели.

Компания заявила, что «изоляция обычных огнестойких кабелей могут сломаться при использовании ее в холодных условиях при температуре около -15 градусов в зависимости от условий проводки. Однако новые кабели «Sumitomo Electric» не разрушают оболочку даже в суровых условиях при -40 градусов и сохраняют высокую огнестойкость».

«Завод GTG является первым заводом, на котором были применены огнестойкие и морозостойкие кабели «Sumitomo Electric», - говорится в сообщении японской компании, добавляя, что «после разработки продукта компания получила запросы из других холодных регионов таких, как Россия и Монголия».

Завод GTG в Ахалском велаяте рассчитан на ежегодную переработку 1 миллиарда 785 миллионов кубометров природного газа и производство 600 тысяч тонн бензина «ECO-93», соответствующего стандарту «EURO-5», а также 12 тысяч тонн дизельного топлива и 115 тысяч тонн сжиженного газа.

Завод был построен совместно с компаниями «Kawasaki Heavy Industries, Ltd» и «Rönesans» (Турция).