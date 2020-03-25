Строительство Дворца спорта в поселке Коммунарка планируется завершить к 2023 году, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Это будет многопрофильная спортивная арена с тренажерными и универсальными залами, ледовой ареной, залами групповых занятий, бассейном с большой и малой ваннами и вспомогательными помещениями», – сказал Владимир Жидкин.

По его словам, во Дворце создадут более 200 рабочих мест. Реализация проекта позволит привлечь к занятиям спортом более 410 тыс. человек в год.

«Для строительства выделили участок площадью 1,56 га. Стоимость работ мы оцениваем в 2 млрд рублей, их профинансируют из бюджета города», – уточнил руководитель Департамента.

Жидкин отметил, что сейчас готовится конкурсная документация на проектно-изыскательные работы.

«В этом году мы также приступим к реализации проекта горнолыжного склона в поселении Щаповское», – добавил он.

Также инвестор планирует начать проектирование и строительство всесезонного спортивно-развлекательного комплекса рядом со станцией метро «Прокшино».