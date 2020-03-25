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Инвестиции (проекты)

Дворец спорта с ледовой ареной и бассейнами построят в Коммунарке до 2023 года

Дворец спорта с ледовой ареной и бассейнами построят в Коммунарке до 2023 года

25 марта 2020, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Строительство Дворца спорта в поселке Коммунарка планируется завершить к 2023 году, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Это будет многопрофильная спортивная арена с тренажерными и универсальными залами, ледовой ареной, залами групповых занятий, бассейном с большой и малой ваннами и вспомогательными помещениями», – сказал Владимир Жидкин.

По его словам, во Дворце создадут более 200 рабочих мест. Реализация проекта позволит привлечь к занятиям спортом более 410 тыс. человек в год.

«Для строительства выделили участок площадью 1,56 га. Стоимость работ мы оцениваем в 2 млрд рублей, их профинансируют из бюджета города», – уточнил руководитель Департамента.

Жидкин отметил, что сейчас готовится конкурсная документация на проектно-изыскательные работы.

«В этом году мы также приступим к реализации проекта горнолыжного склона в поселении Щаповское», – добавил он.

Также инвестор планирует начать проектирование и строительство всесезонного спортивно-развлекательного комплекса рядом со станцией метро «Прокшино».

«Доступность спорта – одна из главных составляющих комфортной жизни. В Троицком и Новомосковском округах занимаются физкультурой и спортом около 40% жителей», – ранее заявил мэр Сергей Собянин.

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