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Инвестиции (проекты)

На подготовку к строительству музейного фондохранилища в Коммунарке потратят 346 млн рублей

На подготовку к строительству музейного фондохранилища в Коммунарке потратят 346 млн рублей

25 марта 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕНДЕРЫ
Отрасль: Строительство 

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«Мосининжпроект» объявил тендер на подготовку материалов для строительства Межмузейного многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев на территории Административно-делового центра в поселке Коммунарка (ТиНАО) Москвы, сообщает RosTender.info.

Победителю тендера предстоит выполнить разработку проектной и рабочей документации. С победителем готовы заключить контракт на 346 млн рублей. Заявки от участников принимают до 9 апреля, а 15 апреля выберут победителя.

Площадь комплекса составит 70 тыс. кв. метров. В нем будут находиться фондохранилища и выставочные пространства для 27 музеев городского и федерального ведения. В частности, сюда переедут коллекции из запасников музея Великой Отечественной войны, Третьяковской галереи, музея Москвы, музея Цветаевой, усадьбы в Кусково и Царицыно и других.

Как следует из документации тендера, центр будут возводить и запускать в 2 очереди. На первой построят фондохранилища музеев, подведомственные Департаменту культуры Москвы, на второй - зону общественного пространства и фондохранилища музеев федерального ведения. Площадь участка, отведенного под комплекс, составляет 4,7 га.

 

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