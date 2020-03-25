«Мосининжпроект» объявил тендер на подготовку материалов для строительства Межмузейного многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев на территории Административно-делового центра в поселке Коммунарка (ТиНАО) Москвы, сообщает RosTender.info.

Победителю тендера предстоит выполнить разработку проектной и рабочей документации. С победителем готовы заключить контракт на 346 млн рублей. Заявки от участников принимают до 9 апреля, а 15 апреля выберут победителя.

Площадь комплекса составит 70 тыс. кв. метров. В нем будут находиться фондохранилища и выставочные пространства для 27 музеев городского и федерального ведения. В частности, сюда переедут коллекции из запасников музея Великой Отечественной войны, Третьяковской галереи, музея Москвы, музея Цветаевой, усадьбы в Кусково и Царицыно и других.

Как следует из документации тендера, центр будут возводить и запускать в 2 очереди. На первой построят фондохранилища музеев, подведомственные Департаменту культуры Москвы, на второй - зону общественного пространства и фондохранилища музеев федерального ведения. Площадь участка, отведенного под комплекс, составляет 4,7 га.