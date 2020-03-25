Девелопер «Ромекс-Кубань» построит в восточной части Новороссийска логистический комплекс площадью 100 тыс. кв. м. Первую его очередь компания возводит по заказу X5Retail Group, ввести ее в строй планируется летом этого года. Полностью завершить проект – к 2022 году. Эксперты говорят, что с учетом падения курса рубля возможны небольшие сдвиги сроков, однако коренным образом макроэкономические факторы на проект не повлияют. Новые складские площади в Новороссийске, по их мнению, будут востребованы.

Девелопер «Ромекс-Кубань» (входит в ГП «Ромекс») достроит логистический комплекс в восточной части Новороссийска к 2022 году. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в компании. Общая площадь комплекса составит 100 тыс. кв. м, и в его строительство «Ромекс-Кубань» инвестирует 6 млрд руб. В настоящее время девелопер работает над первой очередью по заказу X5Retail Group, которая намерена увеличить свои логистические мощности на юге страны. В марте 2020 года застройщик приступил к проектированию второй очереди. Планы по первой очереди девелопер собирался представить на инвестиционном форуме в Сочи 12-14 февраля, но из-за угрозы распространения коронавируса мероприятие перенесли.

Как рассказала заместитель директора коммерческого департамента ООО «Ромекс-Кубань» Елена Хвостенко, строительство первой очереди логистического комплекса “Ромекс”, а именно строительство build-to-rent хаба, площадью 18 тыс. кв. м для компании X5Retail Group началось в августе 2019 года, и ввести объект в эксплуатацию планируют в августе 2020 года.

«К реализации второй очереди мы приступим летом 2020 года. На данном этапе идет проектирование экспортно-импортного хаба общей площадью около 30 тыс. кв. м складских площадей класса «А» с соблюдением разных температурных режимов. Ввод в эксплуатацию второй очереди планируется в конце 2021 года. Третья очередь проекта, общей площадью около 50 000 кв. м., планируется к вводу в эксплуатацию в 2022 году»,– сообщила “Ъ-Кубань” госпожа Хвостенко.

Логистический комплекс разместиться на площади 26, 8 гектаров. Грузооборот составит около 9 млн т в год.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ромекс-Кубань» зарегистрировано в 1998 году в Краснодаре. Полностью принадлежит Алексею Прокопенко, он же указан в качестве генерального директора. Чистая прибыль предприятия по итогам 2018 года составила 73 млн руб. Как сообщили в компании, в строительство логистического комплекса она вложит как собственные, так и кредитные средства.

Основной причиной реализации проекта в компании назвали дефицит качественных складских помещений в Новороссийске. Новый комплекс будет предназначен для хранения, пересортировки и дальнейшей доставки по территории России различных грузов. Как пояснили в «Ромекс-Кубань», разные по температурным характеристикам складские площади позволят принимать как плодоовощную продукцию и продукты питания, так и товары народного потребления: одежду, обувь, бытовую технику, строительные материалы, комплектующие для автомобилей, посуду, мебель и товары для дома.

Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов заявил, что реализуемый девелопером проект входит во флагманский проект «Развитие южного экспортно-импортного хаба», являющийся частью Стратегии-2030.

Учитывая развитие новороссийского транспортного узла, а также реализацию обновленной стратегии развития группы НМТП до 2029 года, предполагающей дальнейшее увеличение объемов перевалки широкой номенклатуры грузов и строительство специализированных терминалов, в припортовой зоне Новороссийска есть все возможности для создания экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств с высокой добавленной стоимостью»,– заключил господин Воронов.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов считает, что в перспективе X5 может стать заказчиком более половины возводимого объема логистического центра.

«Через Новороссийский морской торговый порт поступают большие объемы потребительской продукции. Х5 организует поставки собственного импорта и наличие распределительного центра в Новороссийске позволит оперативно обрабатывать грузы и формировать поставки на иные РЦ ритейлера. Также современные складские мощности буду востребованы на рынке. А наличие среди арендаторов и собственников логистического комплекса такой компании, как Х5 Retail Group, будет способствовать привлечению других арендаторов, в том числе поставляющих продукцию данному ритейлеру, как российских, так и иностранных производителей и поставщиков»,– прокомментировал эксперт.

Комментируя возможное удорожание проекта в связи с очередным падением курса рубля, руководитель InfraONE Research Александра Галактионова отметила, что даже с учетом новых реалий сумма 6 млрд руб. выглядит реалистично, и влияние макроэкономических условий будет не критичным.

«Если строительство уже финансируется за счет средств инвестора, либо кредитов с уже согласованными в прошлом году условиями, вероятно, объект будет запущен. Пока я бы не исключала сдвига сроков запуска до полугода или удорожания объекта не более чем на 10%. Но ситуация развивается, так что прогнозировать рано», – резюмировала госпожа Галактионова.

Наталья Решетняк