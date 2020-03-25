Сбербанк профинансирует на 5 млрд рублей строительство жилого комплекса «Ракурс» в Краснодаре. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе компании СКК, которой была открыта кредитная линия банка.

По информации пресс-службы, жилой комплекс, расположенный на 1-ом Лиговском проезде, будет состоять из восьми шестнадцатиэтажных домов (литеров). В них запроектировано 2925 квартир. Завершить строительство первой очереди (литеры 1-4) планируется во втором квартале 2022 года, второй очереди (литеры 5-8) – в четвертом квартале 2022 года.

Как отметил учредитель компании ССК Карен Казарян, для компании это уже второй объект, строящийся по программе проектного финансирования. «В июле 2019 года был подписан договор со Сбербанком о финансировании строительства жилого комплекса «Лучший»», - уточнил он.

Ранее «СГ» сообщала, что с начала 2020 года количество строящихся по эскроу домов в России выросло на 11%.