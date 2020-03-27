Группа компаний ICL рассматривает возможность открытия нового технопарка на территории Казани. Об этом рассказал председатель совета директоров группы Виктор Дьячков на рабочем совещании в селе Усады Лаишевского района РТ с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На прошедшей в технопарке ICL встрече руководитель компании рассказал, что сегодня она предоставляет полный спектр IT-услуг. В фирме работают свыше 3 тыс. сотрудников. Число заказчиков в России и за рубежом превышает 500. За 2019 год прогнозируемая выручка составляет 11,6 млрд рублей. Продемонстрирован рост в 18% к предыдущему году.

«В 2017 году ICL была отобрана Министерством экономического развития РФ для выхода на публичный рынок инноваций и инвестиций Московской биржи. В 2018 году ICL вошла в число победителей приоритетного проекта Минэкономразвития РФ “Национальные чемпионы”», – отметил Виктор Дьячков.

По его словам, в структуре продаж на реализацию оборудования собственного производства приходится только 20%. Остальное составляют IT-аутсорсинг, консалтинг и разработка программного обеспечения, системная интеграция, проектирование и создание инженерных систем.

Отдельно Дьячков остановился на участии ICL в национальных проектах. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» произведено и поставлено более 11 тыс. устройств, а в рамках нацпроекта «Образование» – свыше 5 тыс.

Рустам Минниханов в свою очередь заметил, что ICL является «одной из ведущих компаний IT-сектора республики». Он пообещал и в дальнейшем оказывать поддержку в развитии фирмы.