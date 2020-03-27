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Инновации (разработки)

Компания из Подольска запустила линию гальванического нанесения никеля на медный проводник

Компанией ООО «СПКБ Пром» разработана, произведена и запущена линия гальванического нанесения никеля на медный проводник, об этом сообщили в Управлении по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации Городского округа Подольск.

Никелевое покрытие эффективно защищает поверхности от воздействия атмосферной коррозии, раствора органических кислот, солевых и щелочных сред, обладает хорошей стойкостью к воздействию низких и высоких температур. Медная никелированная проволка используется для создания целого ряда продуктов – термостойких проводов и кабелей для работы в диапазоне от - 60 до +400 °C, кабелей передачи данных, применяемых в радиоэлектронной аппаратуре и приборах для эксплуатации в экстремальных условиях: авиационной, космической, атомной и радиоэлектронной и других отраслях, а так же в военно-промышленном комплексе.

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