В опубликованном 17 марта 2020 г. отчете американской Ассоциации производителей солнечной энергии (Solar Energy Industries Association, SEIA) отмечается, что солнечной энергетике США предстоит пережить серьезный кризис в связи с распространением коронавируса и его влиянием на спрос и предложение электроэнергии.

SEIA признала, что в ближайшие недели прогнозировавшийся на 2020 г. 47% рост солнечной генерации в стране будет скорректирован в сторону уменьшения. В отчете также отмечается, что распространение коронавируса является серьезной угрозой для развития солнечной энергетики в дополнение к кризису экономики в целом. В отчете говорится, что пандемия коронавируса уже оказывает влияние на график поставок электроэнергии. Кроме того, пандемия может повлиять не только на спрос на электроэнергию, вырабатываемую СЭС, но также на возможность соблюдения сроков реализации проектов, разрабатываемых в области солнечной энергетики, в том числе из-за нехватки рабочих ресурсов. В 2019 г. на долю солнечной генерации пришлось 40% (13,3 ГВт) от общего объема вводов новых генерирующих мощностей в США, что является самым высоким из когда-либо зарегистрированных показателей. Это привело к 23% росту доли солнечной генерации на электроэнергетическом рынке США по сравнению с 2018 г. SEIA отмечает, что пандемия коронавируса пришлась на период, когда солнечная энергетика и другие чистые технологии производства энергии привлекают большое число инвесторов, стремящихся уйти от ископаемого топлива. SEIA планирует и в дальнейшем публиковать отчеты о последствиях влияния пандемии на отрасль по мере необходимости.

По данным американского медиа агентства BloombergNEF, специализирующегося в предоставлении информации об исследованиях в области ВИЭ, цифровой индустрии и инноваций, 2020 г. может стать первым годом спада в развитии солнечной энергетики в глобальном масштабе (впервые с 1980-х годов прошлого столетия) в связи с влиянием пандемии коронавируса. BloombergNEF пересмотрел свой прогноз мирового спроса на солнечную энергию, уменьшив его с уровня 121-152 ГВт до 108-143 ГВт.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy