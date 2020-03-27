Правительство Москвы приняло решение о присвоении статуса инвестиционного приоритетного проекта столицы проекту реконструкции производственно-испытательного корпуса Московского прожекторного завода. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства столицы.

«Президиум правительства Москвы принял распоряжения о присвоении статуса инвестиционного приоритетного проекта Москвы проекту реконструкции производственно-испытательного корпуса Московского прожекторного завода», - говорится в материале.

Отмечается, что Московский прожекторный завод расположен на востоке столицы, в районе Перово, по адресу: шоссе Энтузиастов, д. 56.

В пресс-службе отметили, что завод, основанный в 1932 году, сегодня является многопрофильным научно-производственным предприятием, занимающим лидирующие позиции в области разработки электротехники. Среди выпускаемой продукции - электротехнические комплексы стационарного и мобильного исполнения, электростанции, преобразовательная техника, модульные низковольтные комплектные устройства, нагрузочные устройства, трансформаторы, а также порядка 120 наименований металлической мебели - сварные и модульные шкафы, универсальные и складские стеллажи, шкафы батарейные и другое.

Также в 2010-2018 годах была реализована комплексная программа технического перевооружения и модернизации производственных цехов предприятия.

В ближайшие годы завод планирует провести реконструкцию производственно-испытательного корпуса для производства электротехнического оборудования малой и средней мощности - трансформаторов, автономных источников электропитания, гидравлического оборудования, уточняется в материале.

Согласно сообщению, площадь земельного участка, занимаемого корпусом, составляет 0,9 га. В результате реконструкции производственные площади увеличатся более чем в три раза - с 4,3 тыс. до 13,1 тыс. кв. м. Будет создано 134 новых рабочих места. Инвестиции в реализацию проекта составят 478 млн руб. Инвестор - ООО «Пиксел СТ», заключается в материале.