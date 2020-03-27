В Ново-Переделкино улучшат транспортную доступность и создадут технопарк, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о подготовке проекта планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной сети - проектируемых проездов №635 и 636, участка проектируемого проезда №6522 в районе Ново-Переделкино (ЗАО)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая протяженность участков дорожной сети, по которым будет разработан проект планировки - 2,7 км. Это позволит улучшить транспортную доступность территории, ограниченной ул. Новопеределкинская и Новоорловская, рекой Сетунь, проектируемым проездом №6662 и Ульяновским лесопарком.

Также в этом районе планируется также создать технопарк в составе производственного комплекса общей площадью 10,5 тыс. кв. м по адресу: ул. Новоорловская, 3а. Соответствующее решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы тоже принято на заседании ГЗК. Благодаря реализации проекта в районе появятся новые рабочие места. Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.

Ранее в издании «Известия» вице-мэр столицы Наталья Сергунина отмечала, что программа поддержки промпредприятий действует с 2016 года, в рамках которого они могут получить особый статус для льготного налогового режима - «технопарк», «промышленный комплекс», «индустриальный парк», «якорный резидент», «инвестиционный приоритетный проект». По ее словам, уже порядка 80 предприятий воспользовались этой программой, что привело к инвестициям в экономику Москвы 83,7 млрд руб.