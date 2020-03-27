В последние годы потребление электроэнергии, а следовательно и нагрузка на сети в районе возросла. Чтобы улучшить качество и повысить надёжность обслуживания потребителей, АО «Туймазинские городские электросети» разработало собственную долгосрочную инвестпрограмму, реализация которой поэтапно проводится с 2017 года.

В её рамках линии электропередач напряжением 6 кВ меняют на более мощные напряжением 10 кВ. При этом выполнен комплекс работ, позволяющий в случае аварийного отключения переводить напряжение с одной подстанции на другую. В этом году в рамках инвестпрограммы энергетики планируют заменить оборудование на распределительном пункте № 2 и на фидерах, которые от него подпитываются.

Кроме того, предприятие участвует в различных региональных программах. Среди них – капитальный ремонт электросетей в частном секторе. С начала года энергетики уже обновили сети в переулке Тукаева и на улице Интернациональной. Сейчас они работают на улице Орджоникидзе.

— Капитальный ремонт на этой улице был запланирован давно, – рассказывает руководитель предприятия Айдар Гиниятуллин. – Здешние опоры линий электропередач уже пережили срок эксплуатации. Вместо них мы установили новые железобетонные. Голые провода, устаревшие морально и физически, заменяем на самонесущие изолированные (СИП). Они хоть и дороже, но по многим параметрам, в том числе и по снижению энергопотерь, превосходят прежние.

На опоры новых ЛЭП энергетики устанавливают современные светодиодные светильники башкирских производителей, меняют счётчики – они работают дистанционно и в режиме онлайн передают показания расхода электроэнергии. За три года в частном секторе было установлено 2600 таких приборов учёта. В этом году планируется смонтировать ещё около 1000.

Коллектив АО «Туймазинские городские электрические сети» снабжает электроэнергией население и предприятия города, сёл Серафимовский, Кандры, Нижнетроицкий, Субханкулово. Общая протяжённость электросетей предприятия – 749 километров. На обслуживании энергетиков 433 трансформаторные подстанции и 5 распределительных пунктов.