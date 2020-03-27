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Инвестиции (проекты)

В строительство дорог и метро в ТиНАО инвестировано более 170 млрд руб.

В строительство дорог и метро в ТиНАО инвестировано более 170 млрд руб.

27 марта 2020, 11:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство Транспорт 

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Более 170 млрд руб. инвестировано в развитие транспортной инфраструктуры Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) из бюджета города, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Городской бюджет – основной инвестор создания в ТиНАО современной дорожно-транспортной инфраструктуры. Москва профинансировала строительство здесь линий метро, восемь станций уже принимают пассажиров, а также проектирование и строительство более 200 километров дорог», – сказал Владимир Жидкин.

По его словам, в 2020 году в Новой Москве строительство дорог и метро будет активно продолжаться.

«Сейчас в ТиНАО проектируется свыше 200 км автодорог, еще почти 110 км строятся», – отметил он.

Жидкин добавил, что к 2035 году объем инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры ТиНАО составит 1 трлн рублей.
 

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