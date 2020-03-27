В Комитете по инвестициям разъяснили «Мойке78» подробности о проектировании, строительстве и финансировании Восточного скоростного диаметра (ВСД). Издание получило ответ на официальный запрос.

Так, финансировать магистраль будут из федерального и городского бюджетов, с участием частной стороны. О ком конкретно идет речь — не сообщается. Развязка обойдется в общей сложности в 30 млрд рублей, подчеркнули в ведомстве.

Предположительно, проектирование завершат в 2020 году, после чего начнется строительство. В эксплуатацию ВСД планируют ввести в 2023-2024 году.

Реализация проекта позволит создать порядка 500 рабочих мест, добавили в ведомстве.

Напомним, что соглашение о начале работ по проектированию и подготовки территории ВСД было подписано в 2019 году в рамках ПМЭФ правительством Петербурга и консорциумом «Магистраль Северной столицы».

Восточный скоростной диаметр (Южная широтная магистраль скоростного движения) пройдет от ЗСД в створе улиц Фаянсовая-Зольная через новый мост над Невой до КАД с выходом на Мурманское шоссе. В Ленобласти автострада пересечет Новосергиевку и Мяглово, к ней также планируют подключить Ленинградскую улицы из северного Кудрово.

Подчеркнем, что общая длина магистрали составит 22 километра, из которых 14 километров пройдут по территории Петербурга. Ранее среди возможных инвесторов проекта назывались ВТБ, Газпромбанк и группа «Лидер».