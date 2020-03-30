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Инвестиции (проекты)

Два десятка инвестпроектов за пределами ТТК реализуют с применением стимулирующих мер

Два десятка инвестпроектов за пределами ТТК реализуют с применением стимулирующих мер

30 марта 2020, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Стимулирующие меры для строительного бизнеса увеличили число реализуемых коммерческих объектов за пределами Третьего транспортного кольца до 20, сообщили в пресс-службе департамента городского имущества.

"В прошлом году для инвесторов, строящих за пределами Третьего транспортного кольца, был уменьшен размер платы за первый год аренды земельных участков, предназначенных для строительства или реконструкции коммерческих объектов. На сегодня с девелоперами заключено уже 20 дополнительных соглашений, по которым будет выполнено строительство коммерческих объектов, в основном, новых офисов и магазинов. За счет льготных условий себестоимость строительства для инвесторов по этим соглашениям снизится более чем на 3,8 млрд рублей", — сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В департаменте также напомнили, что новые стимулы, включая обнуление платежей за изменение вида разрешенного использования земельных участков при строительстве, были введены в 2019 году. В рамках заключенных с городом допсоглашений инвесторы планируют построить более 400 тыс. кв.м коммерческих объектов.

"Общая площадь участков, по которым заключены дополнительные соглашения для строительства объектов за пределами ТТК, составила 44,8 га, большинство объектов находится на северо-востоке столицы", — прокомментировал глава департамента Максим Гаман.

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