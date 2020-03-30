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Инвестиции (проекты)

Эстакаду длиной 2 км возведут на участке Северо-Восточной хорды

Эстакаду длиной 2 км возведут на участке Северо-Восточной хорды

30 марта 2020, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Согласован проект эстакады от железной дороги Октябрьского направления до путей Ярославского направления, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Эстакада протянется от участка в районе улиц Гостиничная и Станционная и будет упираться в уже построенный участок Северо-Восточной хорды около железнодорожной станции Лихоборы. Уверен, что появление этой новой поперечной связки между районами улучшит ситуацию на дорогах в этом округе и по городу в целом», – сказал Сергей Кузнецов.

Эстакаду длиной более 2 км построят вблизи путей Московского центрального кольца. Дорога пройдет над уровнем земли, опираясь на систему опор и колонн.

Эстакада войдет в шестой участок Северо-Восточной хорды – от Ярославского до Дмитровского шоссе. Проектировщик: АО «Моспроект-3».

В результате появится еще одна поперечная связь между вылетными магистралями Северного и Северо-Восточного округов – Дмитровским, Алтуфьевским и Ярославским шоссе, перераспределятся транспортные потоки в серединной и периферийной зонах в обход центральной части города.

«Москва в соответствии с политикой мэра Сергея Собянина продолжает комплексно развивать улично-дорожную сеть, переводя транспорт в обход центра», – заключил Сергей Кузнецов.

 

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