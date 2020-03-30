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Инвестиции (проекты)

"Россети Северный Кавказ" инвестируют в техническое перевооружение линий электропередачи в КБР более 150 миллионов рублей

Компания «Россети Северный Кавказ» реализует масштабную реконструкцию линий электропередачи в Кабардино-Балкарии общей протяженностью 234 км.

В течение 3 лет, начиная с 2020 года, пройдут процедуру замены устаревшие, ветхие участки для повышения надежности работы электросетевого комплекса, безопасности эксплуатации и уменьшения потерь в сетях.

Работы будут проведены во всех районах республики, особое внимание энергетики уделят Баксанскому и Зольскому району, где 218 км «голого» стале-аллюминиевого провода будет заменено на самонесущий изолированный. Примечательно, что замена будет производиться на провод с увеличенным сечением - 70 мм2, в соответствии с Положением «О единой технической политике в электросетевом комплексе» ПАО «Россети». Линии электропередачи 0,4 кВ, подлежащие замене, имеют сечение о 16 до 35 мм2, и не справляются с возросшим энергопотреблением района в связи с низкой пропускной способностью.

Кроме того, к проводам СИП будет труднее осуществить несанкционированное подключение, они более устойчивы к аварийным перепадам напряжения, смене температурных режимов и воздействию атмосферных осадков. Для того чтобы исключить разногласия по вопросам возникновения потерь, также принято решение о стопроцентной автоматизации коммерческого и технического учета в городском округе Баксан, Баксанском и Зольском районах. 

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Компания: Россети Северный Кавказ

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