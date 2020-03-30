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Инновации (разработки)

Технологии Ростеха против коронавируса

Технологии Ростеха против коронавируса

30 марта 2020, 17:30
Рубрика: Инновации
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, РОСТЕХ

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Обеззараживатели воздуха: поймать и обезвредить вирус

Обеззараживатели воздуха: поймать и обезвредить вирус

Аппараты ИВЛ: последний шанс на спасение

Аппараты ИВЛ: последний шанс на спасение

Многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01 «Швабе»

Многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01 «Швабе»

Мобильные госпитали: многопрофильный медцентр на колесах

Мобильные госпитали: многопрофильный медцентр на колесах

Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 720 тыс. человек, из них более 1500 – в России. Самым популярным средством защиты от вируса остаются медицинские маски, главным оружием ‒ изоляция и карантин. Ничего более действенного со времен печально известной «испанки» человечество не придумало. Тем не менее на помощь приходят и современные технологии.

Холдинги Ростеха заявили о готовности к массовым поставкам своих технических решений против COVID-2019. Перед Госкорпорацией поставлена задача государственной важности ­­­­­­– оперативно оснастить российские клиники техникой, необходимой в настоящий момент для борьбы с эпидемией.

Тепловизоры: измерить температуру в 10 метрах

Производители тепловизоров в различных странах заявляют, что уже не справляются с количеством поступивших заказов. Сегодня комплексы для обнаружения симптомов лихорадки устанавливаются в аэропортах, школах, гостиницах, торговых центрах по всему миру. Впервые такие системы были опробованы во время эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году.

В комплексы встроены камеры, которые определяют исходящее от людей инфракрасное излучение, невидимое невооруженным глазом. Некоторые приборы способны считывать информацию с людей прямо из толпы, а в других случаях необходимо, чтобы человек неподвижно стоял лицом к камере и были хорошо видны уголки глаз у переносицы – как уверяют специалисты, именно в этих точках температура более информативна.

В России основным поставщиком таких систем в рамках борьбы с коронавирусом стал «Швабе». В частности, по контракту с Минпромторгом холдинг поставит новые тепловизоры производства Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) и Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ). Устройства за считаные секунды на расстоянии до 10 метров выявляют людей с повышенной температурой тела. Тепловизионный регистратор сам определяет эталонную температуру тела, сравнивая показатели большого количества людей. При превышении установленной планки на монитор выводится значение температуры, а также видео- и инфракрасное изображение потенциального вирусоносителя. Тревожное событие дополнительно сопровождается звуковым сигналом.

Разработчики отмечают высокую точность прибора – до 0,05 °С. Кстати, сегодняшним спросом на тепловизоры пытаются воспользоваться недобросовестные компании, предлагающие промышленные термокамеры, в которых слишком большая погрешность – 2 °С.

В рамках контракта с Минпромторгом «Швабе» также поставит цифровые инфракрасные термометры, которые имеют погрешность 0,2 °С. Прибору требуется всего несколько секунд для измерения температуры тела. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже сообщила, что в течение нынешней эпидемии с помощью термического сканирования было выявлено гораздо больше случаев заболевания, чем во время вспышек атипичной пневмонии и свиного гриппа. Отчасти это объясняется эффективностью устройств нового поколения, которые определяют температуру человека с куда большей точностью.

Обеззараживатели воздуха: поймать и обезвредить вирус

В перечне основных помощников в борьбе с вирусом – обеззараживатели воздуха. Это переносные и стационарные модели, в которых используются различные механизмы защиты: ультрафиолетовое излучение, бактериальные механические фильтры, воздействие аэрозолями дезинфицирующих средств и озоном и др. Производство таких устройств сейчас наращивают на предприятиях Ростеха.

К примеру, POZIS готов к поставкам своей линейки компактных рециркуляторов. Полностью такой прибор называется «облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный». Он предназначен для кварцевания воздуха и поверхностей при помощи ультрафиолетовых лучей, которые убивают вирусы и бактерии. Степень обеззараживания впечатляет – 99,9%.

В отличии от кварцевых ламп старого типа, обеззараживание воздуха новыми рециркуляторами POZIS производится безопасным для здоровья человека методом ультрафиолетового облучения в закрытой камере прибора, то есть излучение распространяется только на внутреннюю часть корпуса рециркулятора и не контактирует напрямую с человеком. Таким образом возможно провести обеззараживание воздуха в присутствии людей.

Среди новинок в технологиях очистки воздуха – фотокаталитические фильтры. Они способны справиться с 99% бактерий и вирусов, в том числе могут стать действенным способом борьбы со злополучным COVID-2019. Основное преимущество таких фильтров в том, что в них не скапливаются микроорганизмы – они просто распадаются на безопасные молекулы воды и углекислого газа. В России подобные воздухоочистители выпускаются на предприятии КРЭТ. Концерн уже заявил, что готов к массовым поставкам систем очистки воздуха в медицинские учреждения, вокзалы, аэропорты, а также на промышленные и другие объекты для защиты от эпидемий.

Но на этом конструкторы Концерна не остановились – единственным в мире им удалось интегрировать фотокаталитические фильтры в средства индивидуальной защиты. Раменский приборостроительный завод (РПЗ), входящий в КРЭТ, уже выпустил опытную партию инновационных противомикробных масок-респираторов с технологией фотокатализа. Такой респиратор позволяет защитить человека не только от опасных вирусов, но и эффективен против любых типов микроорганизмов, включая туберкулезную палочку, а также споры плесени и грибов, бактерий, любых летучих органических соединений.

Аппараты ИВЛ: последний шанс на спасение

Врачи по всему миру все чаще говорят о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые требуются для спасения жизней пациентов с тяжелой формой пневмонии, вызванной коронавирусом. В свою очередь крупнейшие производители аппаратов ИВЛ пытаются увеличить выпуск устройств, чтобы удовлетворить растущий спрос. О готовности заняться производством аппаратов искусственной вентиляции легких заявил даже основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск.

В любой крупной стране существуют как минимум две-три фирмы по производству аппаратов искусственной вентиляции легких. В России тоже есть несколько таких производителей, в числе которых КРЭТ и «Швабе». В линейке продукции Корпорации есть универсальные приборы, которые подходят как для взрослых, так и для детей, а также аппараты для домашнего использования и мобильные транспортные варианты для машин скорой помощи и бортов санитарной авиации.

К примеру, КРЭТ уже несколько лет успешно производит аппарат ИВЛ «Авента-М» для детей и взрослых, его особенность заключается в применении в аппарате турбинного привода, что увеличивает производительность и надежность работы аппарата. Дисплей отображает все цифровые параметры и респираторную графику, включая мониторинг в режиме реального времени. «Авента-М» имеет функционал, сравнимый с более дорогими аппаратами ИВЛ ведущих европейских производителей. Это и возможность передачи данных по Wi-Fi во внутрибольничную и межбольничную сеть, автоуправляемые интеллектуальные функции, аналитические программы перевода пациентов на самостоятельное дыхание.

Многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01 «Швабе» – сегодня единственное отечественное устройство, совмещающее функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси. Оборудование такого класса производится в нашей стране впервые. По своим характеристикам оно способно составить конкуренцию самым известным зарубежным аналогам, а по стоимости значительно дешевле.

«Швабе» и КРЭТ сегодня наращивают производство аппаратов ИВЛ и готовы к новым поставкам. Тем не менее, по словам врачей, если развитие эпидемии в России пойдет по общемировому сценарию, отечественные больницы также могут столкнуться с дефицитом аппаратов искусственной вентиляции легких. В Италии, где число заразившихся COVID-19 уже превысило 97 тыс. человек, а более 10 тыс. скончались от осложнений болезни, – это уже печальная реальность. Здесь и в других странах, наиболее пострадавших от пандемии, острая нехватка жизненно важных аппаратов ИВЛ вынуждает врачей идти на крайние меры – подключать к одному аппарату до четырех пациентов. В особо сложных ситуациях у многих клиник просто нет другой альтернативы.

В холдинге «Швабе» на днях заявили, что создали систему, которая устраняет риск перекрестной инфекции за счет применения бактерицидных фильтров с высокой эффективностью – как на вход в аппарат, так и на каждого больного. При этом новинка совместима с любыми отечественными и иностранными аппаратами ИВЛ. «Благодаря командной работе ФМБА России, Госкорпорации Ростех и холдинга «Швабе» нам удалось создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до четырех пациентов без риска перекрестного заражения», – рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

Изделие уже прошло все необходимые испытания, и холдинг готов запустить его серийное производство.

Мобильные госпитали: многопрофильный медцентр на колесах

В регионах, где свирепствует коронавирусная инфекция, основной проблемой становится недостаток свободных мест в стационарах. В этой ситуации власти экстренно возводят новые инфекционные центры, а также переоборудуют под них другие общественные объекты. Еще один вариант предлагает Ростех – предприятия Корпорации готовы поставить комплексные решения для организации мобильных госпиталей. Специалисты Ростеха уже выразили свою готовность оказать помощь регионам по возведению таких конструкций.

Речь идет о мобильных госпиталях «Швабе». Каждый госпиталь рассчитан на сто человек, а за сутки здесь могут оказать помощь 250 пациентам. В системах обустроены хирургическое, терапевтическое, лабораторное и рентгеновское отделения, пункты анестезиологии и реанимации. Как отмечают в самом холдинге, такие передвижные комплексы по оснащению и функциям сравнимы с уровнем регионального многопрофильного медицинского центра.

Россия готова поделиться с собственным успешным военно-медицинским опытом борьбы с эпидемиологическими угрозами. «Рособоронэкспорт» заявил о готовности предложить иностранным партнерам мобильные госпитали для диагностики и лечения инфекционных заболеваний, а также изоляции и наблюдения за лицами, находящимися на карантине.

Минобороны РФ уже отправило военно-медицинский десант в европейский эпицентр пандемии коронавируса – Италию. В страну прибыло более десяти самолетов Ил-76 с мобильными бригадами военных специалистов-вирусологов и медиков, медицинским оборудованием, а также мобильными комплексами на базе «КАМАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территорий, которые отправились в наиболее пострадавшие районы Италии.

«Безопасный город» на карантине

Самым главным оружием против коронавируса остается карантин. Растет число случаев заражения вирусом, растет и ответственность за нарушение карантина. В России коронавирусная инфекция COVID-19 внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, нарушение карантина влечет ответственность.

При помощи комплекса «Безопасный город», разработанного с участием входящих в Госкорпорацию Ростех компаний, с момента введения режима повышенной готовности 5 марта 2020 года в Москве выявлено более 200 нарушений режима самоизоляции. «Данная система показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима», – передает ТАСС слова руководителя главного управления МВД по Москве Олега Баранова.

Вирус продолжает активно распространяться, и нарушение режима самоизоляции может в конечном счете обернуться тысячами новых зараженных. Поэтому в таких случаях городская система видеонаблюдения становится еще одним эффективным инструментом для защиты граждан в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Как отметил Олег Баранов, система «Безопасный город» показала свою эффективность не только в связи с карантином, она также повышает уровень результативности в борьбе с криминалом. В 2019 году с помощью системы было раскрыто более 4 тыс. преступлений, а сам проект только продолжает расширяться.

И напоследок немного статистики, печальной и обнадеживающей одновременно. В Италии, самом неблагополучном регионе мира по коронавирусу на сегодняшний день, НЕ больны коронавирусом 99,9% населения. Официальные данные – за все время число заболевших достигло 97 тыс., или примерно 0,15% итальянцев, которых больше 60 млн. Из числа заболевших 90% выздоравливают или уже выздоровели. Это никак не отменяет серьезности всей ситуации и необходимости придерживаться основных мер безопасности – соблюдать правила гигиены, не посещать места массового скопления. Но при этом – не поддаваться панике.

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