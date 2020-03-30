В Зеленограде на месте промзоны ЦИЭ появится жилой микрорайон

В Зеленограде (ЗелАО) на месте промышленной зоны Центра информатики и электроники (ЦИЭ) построят жилой микрорайон для 9400 жителей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста, уточнив, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) уже одобрила проект планировки территории площадью 70,94 га.

По словам главы ведомства Анастасии Пятовой, ЦИЭ – это нереализованный советский проект, территория которого на данный момент заброшена.

«Общая площадь застройки составит 814,5 тыс. кв. метров, из которых жилая – 404,5 тыс. «квадратов». Проект будет включать в себя школы, детсады, магазины и университет», - отметила она.

Как рассказали в пресс-службе, проект планировки территории вынесут на публичные слушания.

Как ранее сообщала «СГ», по итогам февраля 2020 года самая бюджетная квартира в Зеленограде подорожала с 3,4 млн рублей в сентябре 2019 года до 4 млн рублей в марте. За такую сумму покупателю предлагается квартира-студия с отделкой площадью 20,3 кв. метров в самом недорогом жилом комплексе (ЖК) локации.