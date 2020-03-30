Земли винных заводов в промзоне Очаково проданы под застройку

Компания «МС Девелопмент» приобрела за более чем 3,2 млрд руб. все акции Московского межреспубликанского винодельческого завода и завода игристых вин «Корнет» в промзоне Очаково на западе Москвы. Входящий в ВТБ «БМ-банк» пытался продать их с 2015 года.

Имущество винных заводов продано на торгах в рамках процедуры банкротства. Как сообщает газета «Коммерсант», компания «МС Девелопмент» заплатила по 1,57 млрд руб. за 100% акций Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ) и завода игристых вин «Корнет» в промзоне «Очаково.

Ближайшее окружение локации - производственные, складские и административные строения. Это не слишком подходит для жилой и офисной застройки, слишком далеко от метро и деловых районов города, отмечают эксперты, опрошенные «Ъ». Удачнее будет производственная или складская недвижимость.

Тот же департамент градостроительной политики Москвы в свое время планировал в Очаково общественно-деловую зону, в том числе склады, пожарное депо и мусоросортировочный комплекс, напоминается в материале.

Но при тщательно продуманной концепции благоустройства и должным образом обеспеченностью инфраструктурой, на Рябиновой улице можно построить жилой комплекс общей площадью 250–300 тыс. кв. м., вложив в 15–20 млрд руб., подсчитал один из экспертов.

Не исключено, впрочем, что «МС Девелопмент» захочет перепродать участок, сначала получив разрешительную документацию на проект редевелопмента.

Завод "Корнет" на Садовнической улице был построен в 1942 году на месте принадлежавших Савве Морозову складов. Одно из зданий на его территории имеет охранный статус.