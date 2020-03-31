Банк ДОМ.РФ профинансирует на 982 млн рублей строительство жилого комплекса «Уютный» в Новороссийске. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта группе компаний «СЗ «СБЮ-1».

По информации пресс-службы, 16-этажный жилой дом площадью 34,4 тыс. кв. метров построят в Южном районе по ул. Котанова. В новостройке запроектировано 415 квартир. На прилегающей территории оборудуют игровую и спортивную площадки, наземные парковки и пространства для общего пользования. Ввести объект планируется в первом квартале 2022 года.

Как отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина, в Краснодарском крае уже одобрены заявки по проектам общей площадью 539 тыс. кв. метров жилья, в процессе рассмотрения находятся заявки на 1,13 млн кв. метров общей стоимостью 38,2 млрд рублей.

В пресс-службе добавили, что на конец марта 29% новостроек (2,36 млн кв. метров) в Краснодарском крае возводится по эскроу. Общий объем строительства в регионе составляет 8,34 млн кв. метров.

Ранее «СГ» сообщала, что к концу 2020 года при выходе на рынок новых проектов и поддержании комфортных условий для застройщиков объем строительства жилья с использованием эскроу в России увеличится до 70%.