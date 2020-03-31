Энергетики компании «Россети Московский регион» осуществили реконструкцию воздушного перехода между воздушными линиями 110 кВ «Клязьма - Тополь» и «Новые Подлипки - Тополь» с отпайкой на подстанцию 110 кВ «Подлипки». Работы производились в рамках реализации федерального проекта по комплексной реконструкции железных дорог.

В ходе модернизации воздушного перехода энергетики заменили прежние опоры ЛЭП на четыре одноцепных анкерных многогранных опоры высотой более 40 метров. Увеличение габаритов ЛЭП на реконструируемом участке «Мытищи - Болшево» Ярославского направления Московской железной дороги выполнено в целях обеспечения безопасности передвижения железнодорожного транспорта и повышения надежности электроснабжения городского округа Мытищи.

Переустройство перехода на объекте энергетики провели в строго установленные сроки, первоочередное внимание при этом уделив надежному электроснабжению социально значимых объектов и бытовых потребителей г.о. Мытищи. Для исключения рисков отключения электроэнергии было организовано круглосуточное дежурство передвижных электростанций и патрулирование охранных зон ЛЭП мобильными бригадами энергетиков на предмет предотвращения несанкционированного нарушения функционирования воздушных линий. При этом весь комплекс мероприятий был организован таким образом, чтобы одна из двух реконструируемых воздушных линий постоянно оставалась в работе.

Результатом модернизации воздушного перехода, выполненной энергетиками, стало обеспечение безопасности движения на новом участке железной дороги и повышение надежности электроснабжения 64 социально значимых объектов и городского округа Мытищи с населением 200 тысяч человек.

Напомним, электроснабжение железнодорожных объектов в настоящее время взято энергетиками под особый контроль. В ПАО «Россети» создан штаб электросетевого комплекса по вопросу минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции под руководством генерального директора компании Павла Ливинского. На заседании штаба он обозначил обеспечение надежного электроснабжения потребителей как одну из приоритетных задач.