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31 марта 2020, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: РУСАЛ
Отрасль: Строительство
Учреждения будут построены в Братске, Тайшете и Шелехове. Корпуса в Братске и Тайшете будут предусмотрены на размещение 30 пациентов в каждом. В Шелехове стационар разместят на базе бывшей инфекционной больницы, его вместимость – до 100 мест.
«Все медучреждения будут полностью оборудованы по последнему слову антивирусной медицины. В том числе в них предусмотрены отдельные биобоксы для заражённых со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс. Это гарантирует максимальную безопасность», — говорится в сообщении.
Также на средства бизнесмена Приангарье получит три современных реанимобиля. Они поступят в Тайшет, Братск и Шелехов.
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