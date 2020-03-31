Три специализированных инфекционных медучреждения построят в Иркутской области на средства российского бизнесмена, основателя компании «Русал» и En+ Олега Дерипаски, сообщили ИА «БайкалПост» 31 марта в пресс-службе регионального правительства.

Учреждения будут построены в Братске, Тайшете и Шелехове. Корпуса в Братске и Тайшете будут предусмотрены на размещение 30 пациентов в каждом. В Шелехове стационар разместят на базе бывшей инфекционной больницы, его вместимость – до 100 мест.

«Все медучреждения будут полностью оборудованы по последнему слову антивирусной медицины. В том числе в них предусмотрены отдельные биобоксы для заражённых со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс. Это гарантирует максимальную безопасность», — говорится в сообщении.

Также на средства бизнесмена Приангарье получит три современных реанимобиля. Они поступят в Тайшет, Братск и Шелехов.