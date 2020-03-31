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31 марта 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОИЗВОДСТВО, ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА
Отрасль: Электротехника Строительство
Компания по производству электрооборудования "Европейская Электротехника" получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Печатниках.
Компания стала девятой по счету в ОЭЗ Москвы, занимающейся высокотехнологичным производством, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
"Предприятие закончит строительство в третьем квартале 2020 года. Общий объем инвестиций в производство с 2020 по 2024 год составит 55 млн рублей. Будет создано 72 новых рабочих места", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.
Уточняется, что на территории столичной особой экономической зоны организация запустит производство щитов разных типов и систем управления.
"Ожидаемый объем выручки компании за 2020-2029 годы - 3,24 млрд рублей. Фонд оплаты труда за тот же период - 524,8 млн рублей. Благодаря статусу резидента ОЭЗ предприятие сможет пользоваться пониженными ставками по обязательным платежам. Это позволит ему за девять лет сэкономить до 91 млн рублей", - говорится в сообщении.
Статус резидента ОЭЗ дает возможность применения льготного налогового и таможенного режимов, предоставляемых законодательством резидентам для ведения технико-внедренческой деятельности. Общее снижение налоговой нагрузки для резидента ОЭЗ достигает 47%.
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