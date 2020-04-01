Два предприятия включены в реестр ТОСЭР "Глазов"

Две заявки на включение в реестр резидентов ТОСЭР «Глазов» одобрило Правительство Удмуртии. Заявки поступили от предприятий ООО «Лесторг» и ООО «Завод Техноникель». Далее документы отправят на согласование в Минэкономикиразвития РФ.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что новые резиденты дадут 70 рабочих мест в течение нескольких лет. В перспективе здесь планируется создать более двух тысяч рабочих мест и привлечь свыше 13 млрд рубелей инвестиций.

Планируется, что ООО «Лесторг» организует производство переработки древесины из отечественного сырья. Новое производство даст Глазову 18 рабочих мест. Общий объём инвестиций составит более 6 млн рублей. Реализация проекта назначена на 2027 год. ООО «Завод Техноникель» планируется организовать производство лёгких добавок и цветных металлов — катодная медь, цинк, молибден и никель. Проект реализуется до 2024 года. Будет создано 52 рабочих места.

Напомним, сегодня в ТОСЭР «Глазов» действует девять видов экономической деятельности.