Группа компаний «Хевел» осуществила поставку оборудования для электроснабжения двух автопикетов Мирнинского управления автомобильных дорог АЛРОСА.

Автономные гибридные энергоустановки (АГЭУ) обеспечат электроснабжение пикетов Ужман и Непа зимней автодороги (автозимника) Усть-Кут – Мирный в Иркутской области.

На пикетах установлены автономные гибридные электростанции общей мощностью 15 кВт. Каждая АГЭУ состоит из 20 солнечных модулей, 24 аккумуляторных батарей общей емкостью 72 кВт*ч, дизельгенератора, инверторного и спутникового оборудования для обеспечения удаленного мониторинга работы энергоустановок.

Ранее электроснабжение объектов дорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет дизельгенераторов. Сложная транспортная логистика и труднодоступность объектов обусловливают высокую цену на топливо, в связи с чем энергоснабжение пикетов обеспечивалось только определенное количество часов в сутки. Использование солнечной энергии позволит значительно сократить расходы на дизельное топливо и его доставку, повысит качество оказываемых на пикетах услуг, а также улучшит условия труда обслуживающего персонала, обеспечив круглосуточное и стабильное энергоснабжение пикетов.