COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 1, 2, 3 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Компании

ГК "Хевел" осуществила поставку оборудования для автопикетов группы АЛРОСА

ГК Хевел осуществила поставку оборудования для автопикетов группы АЛРОСА

1 апреля 2020, 17:00
Рубрика: Компании
Метки: СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СЭС, ВИЭ, ХЕВЕЛ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

217 просмотров

Группа компаний «Хевел» осуществила поставку оборудования для электроснабжения двух автопикетов Мирнинского управления автомобильных дорог АЛРОСА.

Автономные гибридные энергоустановки (АГЭУ) обеспечат электроснабжение пикетов Ужман и Непа зимней автодороги (автозимника) Усть-Кут – Мирный в Иркутской области.

На пикетах установлены автономные гибридные электростанции общей мощностью 15 кВт. Каждая АГЭУ состоит из 20 солнечных модулей, 24 аккумуляторных батарей общей емкостью 72 кВт*ч, дизельгенератора, инверторного и спутникового оборудования для обеспечения удаленного мониторинга работы энергоустановок.

Ранее электроснабжение объектов дорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет дизельгенераторов. Сложная транспортная логистика и труднодоступность объектов обусловливают высокую цену на топливо, в связи с чем энергоснабжение пикетов обеспечивалось только определенное количество часов в сутки. Использование солнечной энергии позволит значительно сократить расходы на дизельное топливо и его доставку, повысит качество оказываемых на пикетах услуг, а также улучшит условия труда обслуживающего персонала, обеспечив круглосуточное и стабильное энергоснабжение пикетов.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ООО "Хевел"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Предприятие из Чувашии готово поставить мобильные госпитали в Латинскую Америку и Африку
Росатом приступает к 3D-печати клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких
Почти 70 компаний войдут в список системообразующих предприятий Якутии
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно