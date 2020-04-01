Минпромторг Приморья составил список системно значимых предприятий края, в него вошли завод "Варяг", Дальнегорский горно-обогатительный комбинат (ГОК) и Дальневосточный завод (ДВЗ) "Звезда". Всего в список этого министерства попали 25 предприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Ранее правительство РФ в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса сформировало перечень системообразующих предприятий, расширив его до 600. Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие. Перечень был утвержден на федеральном уровне и направлен в регионы для проведения мониторинга 27 марта, в центре внимания должны быть вопросы сохранения рабочих мест. 30 марта президент России Владимир Путин поручил сформировать в каждом регионе собственный список системно значимых предприятий и отраслей.

"Минпромторг края сформировал свой список, в него вошли 25 предприятий Приморья", - сообщили в пресс-службе. В него вошли заводы "Варяг", "Звезда", "Мазда-Соллерс Мануфэкчуринг Рус", Находкинский судоремонтный завод, авиазавод "Прогресс" и Дальнегорский ГОК. Аналогичные списки, уточнили в пресс-службе, составляют и другие министерства региона, в них вошли десятки предприятий.

Завод "Варяг" единственный в стране производит электрогидравлические агрегаты систем управления летательными аппаратами, также на нем обслуживают системы управления кораблей и судов, глубоководных аппаратов. ДВЗ "Звезда" в Большом Камне - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализируется на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных ракетоносцев. На Находкинском судоремонтном заводе сейчас строят девять краболовных судов для предприятий Дальнего Востока по программе "квоты под инвестиции".

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") - одно из старейших авиастроительных предприятий Приморья, завод специализируется на выпуске вертолетов, в частности ударного Ка-52 и многоцелевого Ка-62. Дальнегорский ГОК работает на производственной базе находящегося в процедуре банкротства горно-химической компании "Бор". На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточено около 3% мировых запасов бора, сейчас это единственное эксплуатируемое борное месторождение в России. "Мазда-Соллерс Мануфэкчуринг Рус" - это совместное предприятие ПАО "Соллерс" и японской Mazda Motor Corporation, единственный на Дальнем Востоке автомобильный завод.

Фото: Дальневосточный завод "Звезда" © Юрий Смитюк/TACC