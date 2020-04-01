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Инвестиции (проекты)

Московский фонд дольщиков достроит проблемные дома на 2300 квартир

Минстрой России согласовал передачу шести проблемных жилых объектов Московскому фонду защиты прав дольщиков. Об этом «Стойгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

По словам председателя комитета Анастасии Пятовой, в число переданных фонду для достройки вошли ЖК «Легенда» (г.о. Троицк, 42-й км. Калужского шоссе), ЖК «Воскресенское» (поселение Воскресенское), ЖК «Троицк Е-39» (г.о. Троицк, ул. Текстильщиков, вл. 2, корп. 1, 2 (Е-39), многоквартирный дом в поселении Кокошкино, ул. Труда, позиция №8, ЖК «Малыгина 12» (ул. Малыгина, вл. 12 (СВАО), ЖК «Академ Палас» (проспект Вернадского, вл. 78 (ЗАО).

Глава ведомства добавила, что вопрос о завершении фондом строительства ЖК «Остров Эрин» будет решен во втором квартале 2020 года. «Достройка фондом указанных объектов позволит обеспечить жильем 2301 семью дольщиков», - уточнила Анастасия Пятова.

Ранее «СГ» сообщала, что по состоянию на февраль 2020 года в Едином реестре проблемных объектов находятся 2992 многоквартирных дома в 75 субъектах Российской Федерации.

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