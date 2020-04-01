Skolkovo Cybersecurity Сhallenge 2020: продлен прием заявок

RusCable Review #35
1 апреля 2020, 17:51
Рубрика: Мероприятия
Метки: СКОЛКОВО, Skolkovo Cybersecurity Сhallenge
Прием заявок на участие в Международном конкурсе инновационных проектов в области информационной безопасности Skolkovo Cybersecurity Сhallenge продлен до 7 мая. Победители конкурса смогут получить финансирование для реализации своей технологии, воспользоваться рекомендациями ведущих экспертов отрасли, найти партнеров, клиентов, а также создать компанию, которая может стать будущим лидером отрасли.
В рамках основного конкурса Skolkovo Cybersecurity Сhallenge принимаются заявки по следующим номинациям:
К участию приглашаются индивидуальные исследователи, независимые команды, технологические компании, малые и средние инжиниринговые компании, представители научного сообщества.
Победители конкурса смогут получить финансирование для реализации своей технологии, воспользоваться рекомендациями ведущих экспертов отрасли, найти партнеров, клиентов, а также создать компанию, которая может стать будущим лидером отрасли.
Также в конкурсе учреждена специальная номинация от «Лаборатории Касперского» – «Cybersecurity-решения для сегмента VSB/SMB».
Победители этого трека смогут реализовать с «Лабораторией Касперского» пилотный проект. Он предполагает либо совместные продажи продукта (для более зрелых проектов), либо интеграцию в продуктовое решение как дополнительный функционал (для стартапов, еще не приступивших к продажам).
Финал конкурса пройдет в рамках международной конференции Startup Village. В этом году она трансформировалась в Startup Village Livestream’20 и станет одной из первых виртуальных конференций в России и главным бесплатным технологическим мероприятием года.
Подробная информация о конкурсе и регистрация: https://cyberday.sk.ru/cybersecurity-challenge/
«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио Kaspersky включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии Kaspersky защищают более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов во всем мире.
Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м. объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится. Сайт: www.sk.ru
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