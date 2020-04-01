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Мероприятия

Skolkovo Cybersecurity Сhallenge 2020: продлен прием заявок

Skolkovo Cybersecurity Сhallenge 2020: продлен прием заявок

1 апреля 2020, 17:51
Рубрика: Мероприятия
Метки: СКОЛКОВО, Skolkovo Cybersecurity Сhallenge

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Сколково, Skolkovo Cybersecurity Сhallenge

Прием заявок на участие в Международном конкурсе инновационных проектов в области информационной безопасности Skolkovo Cybersecurity Сhallenge продлен до 7 мая. Победители конкурса смогут получить финансирование для реализации своей технологии, воспользоваться рекомендациями ведущих экспертов отрасли, найти партнеров, клиентов, а также создать компанию, которая может стать будущим лидером отрасли.

В рамках основного конкурса Skolkovo Cybersecurity Сhallenge принимаются заявки по следующим номинациям:

  • новые решения противодействия мошенничеству;
  • разработка новых методов анализа систем для поиска и выявления уязвимостей;
  • системы сбора и анализа инцидентов информационной безопасности;
  • анализ человеческого и машинного поведения (UEBA);
  • Industrial Security и системы построения киберзащищенных АСУТП;
  • Защита мобильных и веб-приложений;
  • цифровые средства защиты авторских прав;
  • новые системы аутентификации и идентификации (в том числе биометрические);
  • системы управления жизненным циклом инцидентов ИБ и визуализации отчетности по инцидентам;
  • системы-приманки для злоумышленников (honeypots);
  • защита каналов связи (в том числе квантовая криптография);
  • инструменты и технологии безопасной разработки приложений (DevSecOps);
  • средства защиты домашних сетей (в том числе IoT);
  • новые подходы и решения в информационной безопасности.

К участию приглашаются индивидуальные исследователи, независимые команды, технологические компании, малые и средние инжиниринговые компании, представители научного сообщества.

Победители конкурса смогут получить финансирование для реализации своей технологии, воспользоваться рекомендациями ведущих экспертов отрасли, найти партнеров, клиентов, а также создать компанию, которая может стать будущим лидером отрасли.

Также в конкурсе учреждена специальная номинация от «Лаборатории Касперского» – «Cybersecurity-решения для сегмента VSB/SMB».

Победители этого трека смогут реализовать с «Лабораторией Касперского» пилотный проект. Он предполагает либо совместные продажи продукта (для более зрелых проектов), либо интеграцию в продуктовое решение как дополнительный функционал (для стартапов, еще не приступивших к продажам).

Финал конкурса пройдет в рамках международной конференции Startup Village. В этом году она трансформировалась в Startup Village Livestream’20 и станет одной из первых виртуальных конференций в России и главным бесплатным технологическим мероприятием года.

Подробная информация о конкурсе и регистрация: https://cyberday.sk.ru/cybersecurity-challenge/

 

«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио Kaspersky включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии Kaspersky защищают более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов во всем мире.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м. объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится. Сайт: www.sk.ru

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