Skolkovo Cybersecurity Сhallenge 2020: продлен прием заявок

Прием заявок на участие в Международном конкурсе инновационных проектов в области информационной безопасности Skolkovo Cybersecurity С hallenge продлен до 7 мая. Победители конкурса смогут получить финансирование для реализации своей технологии, воспользоваться рекомендациями ведущих экспертов отрасли, найти партнеров, клиентов, а также создать компанию, которая может стать будущим лидером отрасли.

В рамках основного конкурса Skolkovo Cybersecurity Сhallenge принимаются заявки по следующим номинациям:

новые решения противодействия мошенничеству;

разработка новых методов анализа систем для поиска и выявления уязвимостей;

системы сбора и анализа инцидентов информационной безопасности;

анализ человеческого и машинного поведения (UEBA);

Industrial Security и системы построения киберзащищенных АСУТП;

Защита мобильных и веб-приложений;

цифровые средства защиты авторских прав;

новые системы аутентификации и идентификации (в том числе биометрические);

системы управления жизненным циклом инцидентов ИБ и визуализации отчетности по инцидентам;

системы-приманки для злоумышленников (honeypots);

защита каналов связи (в том числе квантовая криптография);

инструменты и технологии безопасной разработки приложений (DevSecOps);

средства защиты домашних сетей (в том числе IoT);

новые подходы и решения в информационной безопасности.

К участию приглашаются индивидуальные исследователи, независимые команды, технологические компании, малые и средние инжиниринговые компании, представители научного сообщества.

Победители конкурса смогут получить финансирование для реализации своей технологии, воспользоваться рекомендациями ведущих экспертов отрасли, найти партнеров, клиентов, а также создать компанию, которая может стать будущим лидером отрасли.

Также в конкурсе учреждена специальная номинация от «Лаборатории Касперского» – «Cybersecurity-решения для сегмента VSB/SMB».

Победители этого трека смогут реализовать с «Лабораторией Касперского» пилотный проект. Он предполагает либо совместные продажи продукта (для более зрелых проектов), либо интеграцию в продуктовое решение как дополнительный функционал (для стартапов, еще не приступивших к продажам).

Финал конкурса пройдет в рамках международной конференции Startup Village. В этом году она трансформировалась в Startup Village Livestream’20 и станет одной из первых виртуальных конференций в России и главным бесплатным технологическим мероприятием года.

Подробная информация о конкурсе и регистрация: https://cyberday.sk.ru/cybersecurity-challenge/

«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио Kaspersky включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии Kaspersky защищают более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов во всем мире.