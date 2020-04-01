Предложения принимаются до 27 апреля. С победителем тендера, которого объявят 13 мая, будет заключен договор на 19, 5 млрд рублей. Средства на строительство второго, основного этапа Багаевского гидроузла выделены из федерального бюджета.



Напомним, работы первого, подготовительного этапа завершились в нынешнем году - построен причал, проведены дноуглубительные работы.



Второй, основной этап предусматривает строительство двухниточного однокамерного шлюза для прохода судов, подходные каналы с причалами, а также саму плотину. В створе гидроузла укрепят берега, построят несколько дамб с насосными станциями. Здесь же будет центр управления и поселок для сотрудников.



Предположительно, гидроузел будет построен к концу 2021 года.



У проекта строительства гидросооружения, предусмотренного «Стратегией развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года», есть как сторонники, так и противники.



С точки зрения первых, рассматривающих Дон как транспортную артерию, строительство Багаевского гидроузла предотвратит обмеление реки и позволит беспрепятственно проходить по Дону крупнотоннажным судам. В настоящее время танкеры и сухогрузы, имеющие большую осадку, испытывают определенные трудности в транспортировке грузов из- за малой глубины судового хода.



Противники проекта хотят сохранить живую реку и ее биологический ресурс - рыбу. По их мнению, строительство Багаевского гидроузла приведет к существенному сокращению рыбных запасов. Специалисты Росрыболовства весьма низко оценивают эффективность рыбопропускного шлюза и рыбоходно-нерестового канала, которые предусмотрены проектом.



Есть мнение, что помимо потери рыбных запасов Дона ожидается также подтопление территорий, засоление почв, потеря элитных чернозёмов и рекреационных прибрежных участков.



Ситуация осложняется и маловодьем, которое наблюдается на Дону последние десять лет. В нынешнем году из-за малоснежной зимы половодья практически не было. Уровень воды в Цимлянском водохранилище поднялся в конце марта 2020 года лишь на 50 см, потому навигация началась необычайно рано, чтобы успеть отвести суда, зимовавшие на Дону, на Волгу. Сегодняшний год по уровню маловодья обещает быть таким же, как 1972 год, когда навигация закончилась в начале лета.



Ученые ЮНЦ РАН напоминают: проект строительства на Дону системы гидроузлов родился в России еще царские времена не только как способ оживить судоходство, но и для сдерживания огромной массы воды во время мощного половодья.



Сегодня климат существенно изменился, что привело к маловодью. Население региона значительно увеличилось, потребность в воде возросла…



Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк, во время работы на гидроузле будет регулярно проводиться мониторинг качества воды, учитывая потребности региона и то обстоятельство, что Дон по-прежнему является источником питьевой воды для местного населения.