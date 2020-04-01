В Якутии злоумышленники вырезали кабель "Ростелекома"

RusCable Review #35
1 апреля 2020, 14:30
Рубрика: Происшествия
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС, ЯКУТИЯ
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Злоумышленники вырезали кабель "Ростелекома", из-за чего нарушилась связь по всей Якутии, сообщает пресс-служба компании.
Как отметили в компании, 1 апреля в 14.30 (8.30 мск) в восьми километрах от города Алдана Республики Якутия неизвестные лица вырезали магистральный кабель "Ростелекома".
"В результате нарушена связь для абонентов по всей Якутии. Клиенты компании временно переведены на резервный канал связи. На месте повреждения работает аварийная бригада "Ростелекома". Восстановительные работы будут идти безостановочно до полного устранения повреждения", - рассказали в компании.
Отмечается, что предварительное время восстановления займет до 19.00 по якутскому времени.
"Своими действиями злоумышленники лишили связи жителей Якутии в непростое время, когда многие горожане остаются дома, в том числе дистанционно работают. Подобные действия оставляют без связи жителей, организации и экстренные службы. "Ростелеком" просит возможных свидетелей происшествия сообщить информацию в правоохранительные органы и проявлять бдительность", - добавили в пресс-службе.
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