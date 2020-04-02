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Инвестиции (проекты)

"Газпром" намерен летом начать строительство участка "Силы Сибири" в Иркутской области

Газпром намерен летом начать строительство участка Силы Сибири в Иркутской области

2 апреля 2020, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: СИЛА СИБИРИ, ГАЗПРОМ
Отрасль: Строительство 

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"Газпром" летом 2020 года планирует начать строительство участка магистрального газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского газоконденсатного месторождения, расположенного в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи врио губернатора Игоря Кобзева и директора филиала ООО "Газпром Инвест" "Иркутск" Павла Шкитина.

"По Ковыкте мы уже приступили к работам. В этом году планируем освоить 100 млрд рублей. Летом готовы начать строительство линейной части магистрального газопровода "Сила Сибири". Его протяженность 800 км, 600 из которых проходит по территории Иркутской области", - цитирует пресс-служба Шкитина.

По его словам, в ближайшие пять лет "Газпром" намерен инвестировать около 800 млрд рублей в обустройство Ковыктинского месторождения и строительство магистрального газопровода "Сила Сибири" на участке от Ковыкты до Чаяндинского месторождения в Якутии.

Ковыктинское месторождение - крупнейшее в Восточной Сибири по запасам газа, является базовым для газификации Иркутской области. Лицензия на его разработку принадлежит компании "Газпром". Вместе с Чаяндинским месторождением в Якутии Ковыкта станет ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири", который 2 декабря 2019 года был введен в эксплуатацию.

Промышленную эксплуатацию Ковыктинского месторождения планируется начать в декабре 2022 года, вывести на проектную мощность - в 2033-2034 годах. Максимальная добыча газа в соответствии с технологической схемой разработки установлена на уровне 25 млрд кубометров в год. Газ с Ковыкты будут поставлять на внутренний рынок и в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Приступить к подаче ковыктинского газа в газопровод планируют в начале 2023 года.

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Компания: ТАСС

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