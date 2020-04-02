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Инвестиции (проекты)

Между станциями метро "Пыхтино" и "Внуково" построят метромост

Между станциями метро Пыхтино и Внуково построят метромост

2 апреля 2020, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство 

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Метромост через русло реки Ликова возведут в Новой Москве, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. Он появится на перегоне между станциями «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской линии. Длина метромоста составит 460 метров.

«Пыхтино» расположится на территории поселения Внуковское Новомосковского округа, с южной стороны Боровского шоссе, вблизи ул. Летчика Грицевца. Почти сразу за станцией находится река Ликова.

Напомним, строительство участка желтой ветки от «Рассказовки» до «Внуково» завершат в 2022 году. На нем разместят две станции – «Пыхтино» и «Внуково».

При сооружении «Внуково» учтут проектные решения, принятые в рамках реконструкции инфраструктуры аэропорта. Также выполнят интеграцию с перехватывающим паркингом аэропорта.

«Мэр Сергей Собянин подчеркивал, что Внуково станет единственным аэропортом в нашей стране с «собственной» станцией метро», – сказал Рафик Загрутдинов.

 

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