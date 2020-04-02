Между станциями метро "Пыхтино" и "Внуково" построят метромост

Метромост через русло реки Ликова возведут в Новой Москве, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. Он появится на перегоне между станциями «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской линии. Длина метромоста составит 460 метров.

«Пыхтино» расположится на территории поселения Внуковское Новомосковского округа, с южной стороны Боровского шоссе, вблизи ул. Летчика Грицевца. Почти сразу за станцией находится река Ликова.

Напомним, строительство участка желтой ветки от «Рассказовки» до «Внуково» завершат в 2022 году. На нем разместят две станции – «Пыхтино» и «Внуково».

При сооружении «Внуково» учтут проектные решения, принятые в рамках реконструкции инфраструктуры аэропорта. Также выполнят интеграцию с перехватывающим паркингом аэропорта.