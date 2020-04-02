Международным советом по ветровой энергетике (Global Wind Energy Council, GWEC) подготовлен отчет о развитии шельфовой ветровой энергетики, в котором отмечается, что в 2019 г. общая мощность шельфовых ВЭС достигла 29 ГВт, что стало рекордным показателем для мировой ветроэнергетики.

Было введено в эксплуатацию 6,1 ГВт мощности новых шельфовых ВЭС, что превысило аналогичный показатель 2018 г. (4,5 ГВт) на 35,5%. Основываясь на результатах исследований конъюнктуры рынка, GWEC делает вывод о том, что в будущем рост шельфовых ВЭС ускорится и к 2024 г. в мире будет введено в эксплуатацию еще 50 ГВт шельфовой ветровой генерации. Это означает увеличение общей установленной мощности шельфовых ВЭС в мире в ближайшие пять лет до 80 ГВт, что почти на 172% выше сегодняшних показателей. Так, в 2019 г. в введены в эксплуатацию новые мощности шельфовой ветровой генерации: в Китае – 2 395 МВт; в Великобритании – 1 764 МВт; в Германии – 1 111 МВт; в Дании –374 МВт; в Бельгии – 370 МВт и на Тайване – 120 МВт. В настоящее время в целом по миру доля шельфовых ВЭС составляет 10% от общего объема установленной мощности ветровой генерации, при этом самая значительная часть приходится на Европу. Однако неуклонно возрастает доля Азиатско-Тихоокеанского региона с лидирующей ролью Китая.

Кроме того, в отчете обращается внимание на плавучие ВЭС, установленные в 2019 г. в Португалии (8 МВт) и в Японии (3 МВт). По мнению GWEC с достижением этой технологией промышленного масштаба для морской ветроэнергетики откроются новые рынки и возможности.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy