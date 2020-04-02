Москва обеспечивает материалами строительство больницы в ТиНАО

Промышленные предприятия Москвы работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить необходимыми материалами строящийся инфекционный медицинский центр в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Такой важный объект требует надежных поставщиков строительных материалов и медицинского оборудования. Несмотря на сжатые сроки, предприятия Москвы активно подключились к решению поставленных задач. Чтобы исполнить взятые на себя обязательства, многие перешли на усиленный режим работы", – привели в пресс-слубе слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Так, московский завод ГК "Москабельмет" поставил на стройку около 26,3 километра кабельной продукции. Завод металлоконструкций "МКЗ", резидент технопарка "КРОСТ", разработал новый вид изделий специально для корпусов больницы. Компания расширила производство в два раза, закупила дополнительное оборудование и привлекла персонал из других подразделений.

"За три дня конструкторы разработали инновационное решение для быстровозводимых конструкций корпусов медицинского центра. Они изготавливаются на заводе в виде унифицированных элементов, которые затем на площадке собираются как конструктор, без применения сварочных работ. Это позволяет увеличить скорость монтажа минимум в 3 раза", – приводится в сообщении пояснение заместителя генерального директора концерна "КРОСТ" Андрея Сазонова.

Промышленный комплекс "КРОСТ" поставил 3210 кубометров бетона, изготовил и отгрузил 550 тонн металлоконструкций и 353 тонны арматуры.

Группа "Полипластик" за 10 дней скомплектовала и доставила на объект почти 12 километров труб для прокладки газопровода и почти 6 километров труб для водоснабжения. Для обеспечения больницы питьевой водой построят водозаборный узел общей производительностью 1250 кубометров в сутки.

Строительство инфекционной больницы в деревне Голохвастово в ТиНАО началось в середине марта. Медучреждение рассчитано на 500 коек с возможностью расширения до 656 коек и трансформации каждой койки под реанимационную, напомнили в пресс-службе.