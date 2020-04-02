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Происшествия

Почти двое суток пять населенных пунктов Иркутской области прожили без электричества

В четверг вечером стало известно, что работники ОГУЭП "Облкоммунэнерго" ликвидировали последствия двойной аварии на сетях в Мамско-Чуйском районе Иркутской области и восстановили подачу электричества в поселки Мама, Луговский, Мусковит, Колотовка, Витимский, в которых проживает более 4,2 тысяч человек. 

Отключение высоковольтной линии 110 кВ, идущей от Мамаканской ГЭС к поселку Мусковит, произошло в 11 часов вечера 31 марта. Пятнадцать социально-значимых объектов, расположенных в попавших под отключение населенных пунктах, местные власти запитали от резервных источников. А утром 1 апреля ремонтные бригады выдвинулись на поиски места повреждения ЛЭП. 

Вскоре выяснилось, что обильный снегопад с мокрым снегом, продолжавшиеся более суток, а также сильный ветер, привели к тому, что на ЛЭП рухнули деревья, которые и вызвали отключение электроснабжения. Работы велись в шести километрах от поселка Мусковит, где энергетики устранили обрыв провода. А на участке с 69 по 81 километр ЛЭП рабочие убрали 36 поваленных деревьев. 

В 19:35 1 апреля подача электричества по высоковольтной линии 110 кВ возобновилось, но в 20:20 произошло повторное отключение. Аварийные бригады "Облкоммунэнерго" продолжили работы, которые завершились лишь второго апреля. 

В пресс-службе "Облкоммунэнерго" заверили, что сейчас электроснабжение Мамско-Чуйского района осуществляется по штатной схеме в полном объеме. 

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