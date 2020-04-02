Синдикат банков совместно с ВЭБ.РФ направили первый транш компании ООО "АГК1" в рамках проекта по энергетической утилизации отходов в Подмосковье. Доля ВЭБ.РФ в транше составила 500 млн рублей, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Синдикат банков с долей участия ВЭБ.РФ в размере 50% предоставил первый транш ООО "АГК1" (специальная проектная компания "РТ-Инвест") для реализации масштабного инвестиционного проекта "Энергия из отходов". Договор о предоставлении синдицированного кредита на сумму до 110 млрд рублей сроком до 2035 года был подписан сторонами в феврале этого года", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Речь идет о строительстве четырех заводов по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов на территории Московской области. Заводы будут построены в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах, уточнили в ВЭБ.

В феврале сообщалось, что банки во главе с ВЭБ.РФ поддержат проект по строительству мусоросжигательных заводов в Подмосковье кредитом на 110 миллиардов рублей до 2035 года.

Структуры "РТ-Инвест" (контролируются "Ростехом") ООО "АГК-1" и ООО "АГК-2" в 2017 году были объявлены победителями конкурсов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе твердых коммунальных отходов в Московской области (АГК-1) и Татарстане (АГК-2). Партнером проекта является японско-швейцарская Hitachi Zosen Inova.

Четыре завода в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год с получением 280 МВт электрической мощности, завод под Казанью - 550 тыс. тонн отходов (55 МВт). Общий объем инвестиций оценивается примерно в 150 млрд рублей, в том числе инвестиции в мусоросжигающие заводы в Татарстане - 28 млрд рублей. Первые два завода в Подмосковье должны заработать в 2021 году, еще два - в 2022 году. Завод в Татарстане должен заработать не позднее 2022 года.