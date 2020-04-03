На начало апреля 2020 года ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») произвело более одной тысячи ячеек для распределительных и более тысячи ячеек для трансформаторных пунктов г. Уфы. Производство энергетического оборудования осуществляется в рамках проекта модернизации электросетевого комплекса г. Уфы с применением элементов Smart grid. Сам проект стартовал в 2015 году и должен завершиться до конца этого года, ячейки собираются с 2017 года и полностью покрывают потребности столицы Башкирии в инновационном электротехническом оборудовании.

Одной из основных составляющих этого проекта является производство ячеек на базе Simosec для распредпунктов, которое осуществляется в сборочном цехе ООО «БЭСК Инжиниринг». В 2015-2016 годах ячейки собирались на основе концепции 8DJH – это базовое технологическое решение «Сименс АГ», максимально соответствующее требованиям башкирских энергетиков. В сентябре 2016 года были поставлены две задачи: с одной стороны, найти такое решение, которое позволило бы частично заменить немецкие комплектующие на отечественные и, тем самым, сократить издержки компании, и с другой – найти возможность адаптировать собираемые ячейки под РП. Выбор в пользу «Сименс АГ» на базе Simosec предусматривает использование в одном баке силового вакуумного выключателя и разъединителя 6-10 кВ с воздушно-изолированными сборными шинами. Самое главное, решение для РП концептуально совпадает с решениями для трансформаторных подстанций и полностью соответствует техническим параметрам глобального проекта «Smart grid». Со 100% до 50% удалось снизить использование импортных деталей, заменив их на отечественные.

До конца 2020 года осталось собрать около 100 ячеек для распределительных и 50 ячеек для трансформаторных пунктов, что составляет примерно 10 % оборудования для РП и 5% - для ТП.

На снимке: сборочный цех ООО "БЭСК Инжиниринг".