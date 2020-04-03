Оперативный персонал Якутской ГРЭС: на посту 24/7

На оперативном персонале Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу РусГидро) лежит важная обязанность по эксплуатации оборудования станции, обеспечению его надежной и безаварийной работы и ликвидации аварий. Свою жизнеобеспечивающую миссию они выполняют каждый день, независимо от времени года, суток, эпидемиологической и экономической ситуации в стране, чтобы якутянам было тепло и светло.

В период сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, на ЯГРЭС усилены меры по защите здоровья работников, внесены изменения в организацию рабочего процесса, сведены к минимуму контакты персонала смежных рабочих смен, энергетики обеспечены средствами защиты от инфекции, установлены бактерицидные облучатели воздуха, проводится дополнительная дезинфекция помещений.

В число оперативников станции входит персонал котлотурбинного, электрического цехов и цеха тепловой автоматики и измерений. Возглавляет смену – начальник смены станции.

Продолжительность смены – 12 часов, в течение которых персонал контролирует все параметры технологических процессов на станции. Работа в смене сложная и очень ответственная, оперативники регулярно проходят специальную подготовку, противоаварийные и противопожарные тренировки и всегда готовы к любой ситуации.