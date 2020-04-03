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Модернизация

Почти 109 тысяч "умных" счетчиков "Россети Янтарь" передают показания дистанционно

Янтарьэнерго, Россети-Янтарь

Янтарьэнерго, Россети-Янтарь

«Россети Янтарь» по всей Калининградской области установили 108 906 интеллектуальных приборов учета, автоматически передающих показания в одно и то же время. В этом году энергетики планируют установить или заменить еще более 6500 «умных» счетчиков.

Интеллектуальные приборы учета являются одним из основных элементов цифровой сети. Автоматизация учета – это часть большой и планомерной работы в рамках реализации концепции группы «Россети» «Цифровая трансформация 2030».

Кроме автоматической передачи показаний, обладатели «умных» счетчиков получают целый ряд преимуществ. Современные приборы учета позволяют повысить надежность электроснабжения и существенно снизить потери энергоресурса.

С помощью систем учета специалисты «Россети Янтарь» получают информацию о перерывах энергоснабжения, о нарушении параметров качества электроэнергии у потребителей, что позволяет оперативно принимать решения о ликвидации последствий и восстановлении нормальных параметров сети.

Кроме того, интеллектуальные приборы — это возможность экономить путем выбора тарифа день/ночь и перевода основной нагрузки в ночные часы, где тариф значительно ниже.

Для жителей региона приборы учета устанавливаются бесплатно, за счет средств инвестора. Соответственно все расходы на их содержание, эксплуатацию, поверку и ремонт несет инвестор, а после завершения энергосервисных контрактов - электросетевая организация.

Обладатели «умных» счетчиков также избавлены от визитов энергетиков. Приборы устанавливаются за пределами жилых помещений, что позволяет производить их обслуживание, не беспокоя потребителя.

Сейчас «Россети Янтарь» устанавливают интеллектуальные приборы учета в Светловском, Зеленоградском, Черняховском, Гвардейском, Советском, Большаковском районах электрических сетей.

Отметим, калининградские энергетики начали установку современных счетчиков одними из первых в России, восемь лет назад. За это время во многом благодаря «умным» приборам учета «Россети Янтарь» значительно снизили потери электроэнергии в сети, повысили надежность и качество электроснабжения потребителей Янтарного края.

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Компания: Россети Янтарь

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