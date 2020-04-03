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Модернизация

"Россети Ленэнерго" подключили к электросетям дома жилого комплекса "Юнтолово" в Петербурге на 1,5 тысячи человек

Россети Ленэнерго подключили к электросетям дома жилого комплекса Юнтолово в Петербурге на 1,5 тысячи человек

3 апреля 2020, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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«Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») обеспечили более 2,9 МВт мощности семи корпусам жилого комплекса (ЖК) «Юнтолово». ЖК расположен в Приморском районе Санкт-Петербурга рядом с Юнтоловским природным заказником. Мощность позволит обеспечить жильем 1,5 тысячи человек.

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты смонтировали трансформаторные подстанции 10 кВ, а также проложили кабельные линии 10 и 0,4 кВ. Источники питания — подстанции 35 и 110 кВ «Юнтолово».

ЖК «Юнтолово» – масштабный проект одного из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга. Общая площадь комплекса — 437 гектаров. Суммарная площадь запланированного для ввода жилья – более двух миллионов квадратных метров для 60-70 тысяч человек.

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Компания: ПАО "Ленэнерго"

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