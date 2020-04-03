25 марта 2020 года в Национальном исследовательском Томском политехническом университете прошли региональные отборочные этапы международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Чемпионат впервые проводится в режиме онлайн. Решения по пяти направлениям Студенческой лиги («Геологоразведка», «Нефтегазовое дело», «Нефтехимия», «Цифровой атом», «Электроэнергетика») представили 45 команд из 4 вузов страны.

Победителями в отборочных этапах по всем пяти направлениям стали команды из Томского политехнического университета.

В направлении «Электроэнергетика» 1-е место заняла команда «Томские машины»: Юлия Питько (капитан), Анна Дарханова, Артем Жиленков, Алексей Мальцев. Все участники – магистранты Инженерной школы энергетики, обучающиеся в ТПУ по специализированной программе АО «СО ЕЭС». Они будут представлять НИ ТПУ в финале чемпионата.

Второе место заняла команда ТПУ «КОММОД», также состоящая из магистрантов Системного оператора.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Отборочные этапы CASE-IN проходят в 56 вузах России, Беларуси, Казахстана, Киргизской Республики и Таджикистана. Команды студентов соревнуются по семи отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика. Их задача – предложить решения конкретных инженерных задач.

Нынешний сезон международного чемпионата является восьмым по счету. Его тема – «Технологическая модернизация». Финалы всех лиг VIII сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN состоятся в Москве во втором полугодии 2020 года.